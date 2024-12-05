شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يصدر قرارا هاما حول صرف الألبان المدعمة للأطفال.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اقتصار صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على عدد من الحالات، تتعلق بوفاة الأم، أو إصابتها بمرض يؤثر على رضاعة الطفل أو إنجابها توائم، مقسمًا الحالات إلى 3 مجموعات فقط، ومحددًا الكميات المقررة عن كل مرحلة عمرية.

وجاء بالقرار المجموعات الثلاثة المستحقة لألبان الأطفال المدعمة كالتالى:

- فئات تستحق الصرف بعد التقييم، وحالات تستحق الصرف لفترة زمنية محددة مع إعادة التقييم، والمجموعة الأخيرة أطفال كريمي النسب.

- وتضم حالات المجموعة الأولى المستحقة للصرف بعد التقييم، التالى:

- ولادة طفلين توائم فأكثر، على أن يكون الصرف يكفي طفل واحد.

- وفاة الأم.

- إصابة الأم بالفشل الكلوي أو الكبدي

- مرض الأم بمرض يستدعي استخدام العلاج الكيماوي أو الإشعاعي.

- إصابة الأم بنوبات صرعية تؤثر على سلامة الطفل.

- إصابة الأم بمرض نفسي أو عقلي شديد.

- إصابة الأم بمرض نقص المناعة المكتسب.

- حجز الأم بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن 3 أيام.



قرار وزارة الصحة



ضوابط الصرف والمدة الزمنية



حالات الصرف