شكرا لقرائتكم خبر عن رجال إنقاذ يبحثون عن امرأة أمريكية سقطت في حفرة.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رجال إنقاذ صباح اليوم الأربعاء عن امرأة ذهبت لتبحث عن قطتها المفقودة، ويبدو أنها سقطت في حفرة جرى فتحها مؤخرا فوق منجم فحم مهجور غرب ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وعملت الطواقم خلال الليل في منطقة مارجريت للعثور على إليزابيث بولارد "62 عاما". الثلوج المتساقطة وأعلن متحدث باسم شرطة الولاية صباح اليوم أنهم يقيمون أساليبهم كي يتجنبوا تعريض أنفسهم للخطر، فيما أكد الشرطي ستيف ليماني للصحفيين: "إن سلامة ذلك المنجم بدأت تصبح منقوصة".

وأضاءت الأضواء البراقة الثلوج المتساقطة والمعدات في الموقع بينما عملت الطواقم فوق الأرض وتحتها.