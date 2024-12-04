شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي يختتم أعماله بحضور ماكرون والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية