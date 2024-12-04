شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة فى كوريا الجنوبية توافق على رفع الأحكام العرفية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها بأن الحكومة في كوريا الجنوبية توافق على رفع الأحكام العرفية.

أعلنت كوريا الجنوبية حالة الطوارئ والأحكام العرفية، ما أحدث زلزالًا في المشهد السياسي للبلاد.

جاءت هذه الخطوة المفاجئة من الرئيس يون سوك يول، وفق تقرير لصحيفة "كوريا تايمز" وسط توترات شديدة بين الحكومة والمعارضة، مهددة بتحويل المؤسسات الدستورية إلى ساحة معركة سياسية.