شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تكليف الدكتور محمود سعيد مدير عاما لمعهد ناصر لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

وافقت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانه المراكز الطبية المتخصصة على تجديد تكليف الدكتور محمود سعيد للقيام بأعمال مدير عام مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج وذلك لمدة عام.

مشروع تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، يتضمن تطوير 3 مبانٍ قائمة بالفعل، وإنشاء 13 مبنى جديد، بينهم امتداد للمبنى الرئيسي، بإجمالي مساحة 72 ألف و 340 متر مربع، ومبنى لعلاج مرضى الأورام على مساحة 28 ألف متر مربع، ومبنى آخر للعيادات الخارجية على مساحة 22 ألف و800 متر مربع .

المشروع يتضمن إنشاء مبنى متخصص للبحوث، على مساحة 3120 متر مربع، ومهبط للإسعاف الطائر، ومرسى للإسعاف النهري، ومبنى لسكن الأطباء (رجال، وسيدات).



