شكرا لمتابعة خبر عن الأمير محمد بن سلمان يفتتح أعمال قمة المياه الواحدة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعمال قمة المياه الواحدة، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون.

وأكد الأمير محمد بن سلمان في كلمته على أهمية التصدي للتحديات المرتبطة بالمياه عالميًا، وأشار إلى تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأزمة المائية التي تهدد العديد من الدول.

كما شدد سموه على ضرورة تطوير حلول مستدامة تهدف إلى معالجة ندرة المياه، خاصة في مناطق الشرق الأوسط التي تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال.

وأوضح أن المملكة تلتزم بتوفير هذا المورد الأساسي للحياة من خلال استراتيجيات شاملة تشمل مشروعات مائية ضخمة، كما دعى إلى التعاون بين الدول والمنظمات لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

وتهدف القمة إلى طرح حلول عملية لمشاكل المياه على مستوى العالم، بما في ذلك تسريع التمويل للمشروعات المتعلقة بالموارد المائية، خاصة في ظل توقعات بزيادة الطلب العالمي على المياه بشكل كبير بحلول عام 2050.

كما تعتبر جزءً من الجهود المستمرة للمملكة في تعزيز استدامة المياه، بما في ذلك دعم مشاريع المياه في أكثر من 4 قارات.