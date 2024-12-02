الخليج اليوم .. قرقاش: محمد بن زايد ومحمد بن سلمان نموذج للحراك الإيجابي في المنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي ولقاءه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ،حفظة الله، تعكس أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، مشيراً معاليه إلى أن الزعيمين نموذج للحراك الإيجابي في المنطقة، وتعاونهما وحكمتهما صمام أمان في الظروف الإقليمية الراهنة.

وقال معاليه على حسابه في منصة "إكس": "زيارة الأمير محمد بن سلمان ولقاؤه الشيخ محمد بن زايد، حفظهما الله، يعكس أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين. تشكل العلاقات الثنائية الراسخة أحدى الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة. ويمثل الزعيمان نموذجًا للحراك الإيجابي في منطقة تواجه تحديات كبيرة. تعاونهما وحكمتهما صمام أمان في الظروف الإقليمية الراهنة."