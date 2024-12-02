شكرا لمتابعة خبر عن رئيس وزراء منغوليا: ولي العهد السعودي قدوة ومثال لعصر جديد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد رئيس وزراء منغوليا أويون إردين، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قدوةٌ دولية عبر مبادراته الطموحة.

وقال إردين على هامش مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “كوب 16- الرياض” :” أن ولي العهد مثال لعصر جديد”، بحسب الإخبارية.

وانطلق اليوم في الرياض اجتماعٌ لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، معززًا بأجندة حافلة بالأنشطة لدفع العمل متعدد الأطراف بشأن تدهور الأراضي والجفاف والتصحر.

وجاء ذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات وصناع السياسات والمؤسسات العالمية والشركات والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية؛ بهدف تسريع المبادرات العالمية لاستعادة خصوبة الأراضي، وتعزيز القدرات على مواجهة الجفاف.