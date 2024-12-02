البيت الأبيض: آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان تؤدي مهامها رغم وجود ضربات متقطعة

أعلن البيت الأبيض، أن "آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان تؤدي مهامها رغم وجود ضربات متقطعة"، لافتاً الى أننا "نعمل بشكل يومي من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
ولفت البيت الأبيض، الى أن "حركة حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لاتفاق في غزة، ونحن نعمل مع قطر وتركيا ومصر من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
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