"النشرة": غاراتان إسرائيليتان على  حوش السيد علي على الحدود اللبنانية السورية وجرد وادي الزين

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً حوش السيد علي على الحدود اللبنانية السورية شمالي الهرمل وجرد وادي الزين سلسلة الغربية".

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