اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر، الى ان الجيش الإسرائيلي أنجز غالبية الأعمال لإقامة منطقة عازلة في قطاع غزة. ولفتت الى ان المنطقة العازلة داخل القطاع على عمق ما بين 1 كلم إلى 2 وقرب الحدود مع إسرائيل.
وذكرت يديعوت أحرونوت بان قوات الجيش الإسرائيلي تطلق النار على كل من يدخل إلى المنطقة العازلة، كما انهى الجيش الإسرائيلي نشر منظومات رصد وتصوير متطورة في المنطقة العازلة مع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت عن مصادر: الجيش الإسرائيلي أنجز غالبية الأعمال لإقامة منطقة عازلة في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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