يديعوت أحرونوت عن مصادر: الجيش الإسرائيلي أنجز غالبية الأعمال لإقامة منطقة عازلة في قطاع غزة

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر، الى ان الجيش الإسرائيلي أنجز غالبية الأعمال لإقامة منطقة عازلة في قطاع غزة. ولفتت الى ان المنطقة العازلة داخل القطاع على عمق ما بين 1 كلم إلى 2 وقرب الحدود مع إسرائيل.

وذكرت يديعوت أحرونوت بان قوات الجيش الإسرائيلي تطلق النار على كل من يدخل إلى المنطقة العازلة، كما انهى الجيش الإسرائيلي نشر منظومات رصد وتصوير متطورة في المنطقة العازلة مع غزة.