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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإنفاق على التشييد في أمريكا بنسبة 0.4% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا خلال أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات.
وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية، أن الإنفاق على التشييد ارتفع بنسبة 0.4% إلى ما يعادل 2.174 تريليون دولار سنويًا، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% إلى ما يعادل 2.165 تريليون دولار خلال سبتمبر الماضي.
وزاد الإنفاق على مشروعات التشييد السكنية بنسبة 1.5% إلى ما يعادل 934 مليار دولار.
في حين تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد غير السكنية بنسبة 0.3% إلى ما يعادل 742.3 مليار دولار خلال أكتوبر.
ويأتي هذا في ظل تراجع الإنفاق على كل من المشروعات التعليمية والطرق السريعة.
وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية، أن الإنفاق على التشييد ارتفع بنسبة 0.4% إلى ما يعادل 2.174 تريليون دولار سنويًا، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% إلى ما يعادل 2.165 تريليون دولار خلال سبتمبر الماضي.
توقعات المحللينكان المحللون يتوقعون نمو الإنفاق بنسبة 0.2% فقط، فيما جاء النمو الأعلى من التوقعات للإنفاق نتيجة زيادة إنفاق القطاع الخاص بنسبة 0.7% إلى ما يعادل 1.676 تريليون دولار.
وزاد الإنفاق على مشروعات التشييد السكنية بنسبة 1.5% إلى ما يعادل 934 مليار دولار.
في حين تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد غير السكنية بنسبة 0.3% إلى ما يعادل 742.3 مليار دولار خلال أكتوبر.
مشروعات التشييد في أمريكافي الوقت نفسه أشار تقرير وزارة التجارة إلى تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد العامة بنسبة 0.5% إلى ما يعادل 497.6 مليار دولار سنويًا.
ويأتي هذا في ظل تراجع الإنفاق على كل من المشروعات التعليمية والطرق السريعة.