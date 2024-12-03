شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإنفاق على التشييد في أمريكا بنسبة 0.4% والان نبدء بالتفاصيل

توقعات المحللين

مشروعات التشييد في أمريكا

الدمام - شريف احمد - ارتفع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا خلال أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات.وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية، أن الإنفاق على التشييد ارتفع بنسبة 0.4% إلى ما يعادل 2.174 تريليون دولار سنويًا، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% إلى ما يعادل 2.165 تريليون دولار خلال سبتمبر الماضي.كان المحللون يتوقعون نمو الإنفاق بنسبة 0.2% فقط، فيما جاء النمو الأعلى من التوقعات للإنفاق نتيجة زيادة إنفاق القطاع الخاص بنسبة 0.7% إلى ما يعادل 1.676 تريليون دولار.وزاد الإنفاق على مشروعات التشييد السكنية بنسبة 1.5% إلى ما يعادل 934 مليار دولار.في حين تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد غير السكنية بنسبة 0.3% إلى ما يعادل 742.3 مليار دولار خلال أكتوبر.في الوقت نفسه أشار تقرير وزارة التجارة إلى تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد العامة بنسبة 0.5% إلى ما يعادل 497.6 مليار دولار سنويًا.ويأتي هذا في ظل تراجع الإنفاق على كل من المشروعات التعليمية والطرق السريعة.