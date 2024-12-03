الامارات | الأزهر الشريف يهنّئ الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى إخوانه أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الأصيل، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، مشيراً إلى أنها المناسبة التي تُخلِّد ذكرى تأسيس اتحاد الإمارات بروح الوحدة والتضامن.

وأشاد الأزهر الشريف، في بيان أصدره أمس، بما حققته دولة الإمارات من إنجازات حضارية وتنموية رائدة لشعبها.

وثمّن ما تبذله من جهود عالمية في ترسيخ قيم التسامح والأخوة، وتعزيز السلم والتعايش بين الشعوب والثقافات، سائلاً المولى، عزَّ وجلَّ، الخير والازدهار لشعبها وللأمتين العربية والإسلامية.