شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة "بورا" تدمّر جسرين وتلحق أضرارًا بمنازل في رودس اليونانية والان نبدء بالتفاصيل

مصرع شخصين

الدمام - شريف احمد - ضربت العاصفة بورا اليونان في مطلع الأسبوع، وغمرت منازل ومتاجر وطرقًا في جزيرة رودس السياحية بالطمي والحطام، إذ دمرت السيول جسرًا وأحدثت فجوات في الأرض وألحقت أضرارًا بمنازل ومتاجر مطلة على الساحل، كما أنهار جسر آخر في قرية تسايري.وأفادت إدارة الإطفاء اليونانية بأن تيارات المياه القوية اجتاحت جزيرة ليمنوس شمال بحر إيجة، مشيرةً إلى أنها أرسلت 35 رجل إطفاء من أثينا بمعدات لرفع المياه وقاربي إنقاذ.كما وصل 40 رجل إطفاء مزودين بعشر مركبات عبر البحر من بيرايوس لدعم جهود الإغاثة.وأعلنت جزيرتا رودس وليمنوس حالة الطوارئ.

أعلنت السلطات في جزيرتي رودس وليمنوس باليونان حالة الطوارئ يوم الاثنين بعدما ضربت العواصف الجزيرتين وأودت بحياة شخصين وتسببت في أضرار واسعة النطاق.

وأنقذت فرق الإنقاذ بمساعدة الجيش والسلطات المحلية العديد من السكان من كبار السن في مناطق تضررت من الفيضانات بعدما تسببت العواصف القوية والأمطار الغزيرة في نهاية الأسبوع في انقلاب سيارات وقطع الكهرباء وتضرر الطرق.



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ولقي رجلان حتفهما في قرية غمرتها مياه الفيضانات في جزيرة ليمنوس حيث جرى إجلاء العشرات من المواطنين ونقلهم إلى فنادق في الميناء الرئيسي بالجزيرة.

تغير المناخ في اليونان

وحث فاسيليس كيكيلياس وزير أزمة المناخ والحماية المدنية السكان في المناطق التي ضربتها العاصفة على الامتثال إلى أوامر الإجلاء التي يتم الإعلان عنها بتحذيرات عبر الهاتف.

وقال الوزير لقناة "سكاي" التلفزيونية إن "الامتثال إلى تحذيرات قد تكون زائدة عن الحد أفضل ألف مرة من مواجهة مأساة".

وأشار كيكيلياس إلى تغير المناخ باعتباره السبب في تفاقم ظروف الطقس السيء في اليونان في الأعوام الماضية، بما في ذلك سلسلة غير مسبوقة من موجات الحر التي تسبب في حرائق غابات وجفاف شديد وفيضانات عارمة في وسط اليونان في عام 2023.

وتعطلت حركة القطارات في البر الرئيسي لليونان اليوم الاثنين، ولا تزال التحذيرات من الطقس السيء قائمة في الجزر الشرقية ببحر إيجه وكذلك في أجزاء من وسط وجنوب البر الرئيسي لليونان.