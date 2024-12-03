شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: شائعات طروحات المطارات تؤكد حجم المؤامرات على الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الدولة تتعرض لحجم كبير من الشائعات، ولعل آخرها ما أثاره البعض بشأن طروحات المطارات، وإعلان الحكومة عن اقتناص أفضل الفرص فيما يخص بطرح المطارات المصرية لإدارة وتشغيل شركاء أجانب، مشيدا بإيضاح الجهات المختصة بأن الهدف من هذا الأمر هو تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها، ولا يعد بيع أو تفريط، فى الأصول والممتلكات.

وأوضح الديب، أن هناك شائعات تبثها بعض الجماعات الإرهابية لاستغلال هذا الطرح ومحاولة إظهاره بأنه بيع أو تفريط في موارد وأصول الدولة أمر غير مقبول، ومن ثم العمل على تشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية، والنيل من إنجازات الدولة، وزعزعة الثقة بين الشعب والحكومة، مستغلين وسائل التواصل الاجتماعي، وخلال الفترة الأخيرة شهدت الدولة كم من الشائعات غير مسبوق.

وأكد النائب إبراهيم الديب، أن هذه الشائعات أصبحت مكشوفة للجميع والشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية لدعم السيادة المصرية، وعدم المساس بالأمن القومي المصري، مؤكدا أن سرعة الرد على الشائعات خلال الفترة الأخيرة يؤكد للجميع سرعة التعامل مع الملفات وما يُثار على مواقع التواصل ومواجهة حاسمة وصارمة من قبل الحكومة ومؤسساتها بالكامل للرد على هؤلاء.

وأضاف الديب، أن طروحات المطارات والاعتماد على ذوي الخبرات يساهم بقوة في تعظيم الاستفادة من المطارات وتحقيق أعلى كفاءة وجودة لخدمات المطارات مما يجعل الخطوط الجوية المصرية في مصاف الدول الأولى حول العالم، وتحقيق أقصى استفادة فى هذا الصدد.