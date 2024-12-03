الامارات | الشيخة فاطمة تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، الذي أقيم بمنطقة متنزه جبل حفيت في مدينة العين.

كما شهد الحفل عدد من الشيخات والقيادات النسائية في الدولة.

وتضمن الحفل عروضاً وفقرات سلطت الضوء على مسيرة تطور دولة الإمارات، وبناء مؤسساتها، والأثر الذي تركته حكمة الآباء والأجداد في كل مراحلها، إضافة إلى علاقة البلد بالطبيعة وصون البيئة، ورحلته المتميزة التي تجمع بين الحفاظ على التقاليد والقيم الأصيلة وتقدمه، حتى أصبح مركزاً مزدهراً للابتكارات الحديثة.

وتنوعت العروض إلى سبعة فصول جاءت تحت العناوين التالية: «نجم الثريا» و«على مرّ الأزمان» و«أثر الأوّلين» و«تحت ظلّ النخل»، إضافة إلى «ازدهرنا بالاتحاد» و«إرث الحاضر» و«احتفالنا».

كما تناول الحفل مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خصوصاً دوره في ترميم جميع مصادر المياه وتجديدها، بما فيها نظام الأفلاج بمدينة العين، وصولاً إلى تأسيسه دولة الإمارات.