شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم نيجيري بقيادة جوزيف أوجابور لمباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة نيجيريا حكم الساحة " جوزيف أوجابور "، ومعه مساعد الحكم الأول " عبد المجيد أولايدي " ، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو " ، فيما يقوم " أبو بكر عبد الله "بمهام الحكم الرابع.

كان المصري تغلب في الجولة الأولى من دور المجموعات على أنيمبا النيجيري، بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، حيث سجل محمود حمادة هدفي الفوز للفريق البورسعيدي.

ويقع النادي المصري بالمجموعة الرابعة التي تضم فرق، الزمالك حامل لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية، بلاك بولز بطل موزمبيق، وأنيمبا بطل نيجيريا.