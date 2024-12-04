شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى العش مدافع زد يحتفل بخطوبته.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مصطفى العش، مدافع فريق زد، بخطوبته اليوم في حفل عائلى فقط، مستغلا فترة الراحة لفريقه قبل خوض منافسات مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويعد مصطفى العش من أفضل المدافعين في بطولة الدورى المصرى الممتاز ومرشحا للانضمام الى فريق الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عقب الظهور بشكل جيد مع فريق زد خلال الموسم الماضى والحالى.

وكان حقق فريق زد أول انتصار له في مسابقة الدوري المصري عقب الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد زد إلى 5 نقاط في المركز السابع، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

سجل عبد الرحمن البانوبي هدف التقدم لفريق زد في الدقيقة 18 من تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، وسجل زد الهدف الثاني في الدقيقة 42 عن طريق مصطفى زيكو.

حفل خطوبة مصطفى العش مدافع زد