شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس السيادة السودانى: قصف الميليشيا هدفه إرهاب وتخويف وتهجير الأهالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالى السودانى، إن ميليشيا الدعم السريع تنتهج مسلك قصف المناطق والمدن بهدف إرهاب وتخويف المواطنين وتهجيرهم، ولكن القوات المسلحة والقوات المشتركة يقودون الحرب بجسارة ويمكنهم صد كل هجوم.

وأضاف "جابر"، فى حواره مع الإعلامى أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تم تحرير قرى حول سنار، والجيش يتقدم فى أكثر من محور، أما الميليشيا فهى لا تسيطر، لكنها تنتشر بشكل عادى، ونتعامل مع هذا الأمر بتكيتكات معينة تتناسب مع التكيتيكات التى تستخدمها الميليشيا".

وتابع: "من هذه التكتيكات، تحريك مجموعات مقاتلة أو قوات خاصة، ولكن أؤكد على أن القوات المسلحة السودانية فى يدها المبادرة وتتقدم بجسارة حتى تتمكن قريبا أن شاء الله من تأمين أركان الدولة السودانية".