شكرا لقرائتكم خبر عن رغم خروقات الاحتلال.. بلينكن يؤكد صمود وقف إطلاق النار في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

حرب مفتوحة

تجنب أي تصعيد

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن وقف إطلاق النار في لبنان "صامد" رغم الحوادث التي وقعت أخيرًا، لافتًا إلى أن آلية المراقبة تعمل كما كان مخططًا.وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "وقف إطلاق النار صامد ونحن نستخدم الآلية التي وضعت عندما يُعرب عن مخاوف بشأن انتهاكات".دخلت الهدنة حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، ووضعت حدًا لحرب مفتوحة استمرت أكثر من شهرين خلفت نحو 4000 قتيل في لبنان.وسُجل عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار منذ بدء سريانه.وقتل رجل يوم الثلاثاء في غارة جوية للاحتلال على قرية حدودية في جنوب لبنان، كما قُتل 9 أشخاص يوم الاثنين في غارات إسرائيلية على قرى في جنوب لبنان، بعد أن أعلن كيان الاحتلال ضربت العشرات من الأهداف؛ ردًا على هجوم له هو الأول منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.قال أنتوني بلينكن "أعتقد بشكل أساسي أن كلا الطرفين المتحاربين، أرادا وما زالا يريدان وقف إطلاق النار".تتولى لجنة تترأسها الولايات المتحدة، وتضم فرنسا وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإسرائيل ولبنان، مسؤولية الحفاظ على التواصل بين الأطراف المختلفة، وضمان تحديد الانتهاكات ومعالجتها من أجل تجنب أي تصعيد.وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن "أي وقف لإطلاق النار، إذا أريد احترامه، يتطلب نظاما للتحقق منه، لمعالجة أي مخاوف أو مزاعم بحدوث انتهاكات".وتابع "لدينا آلية مراقبة. إذا انتهك أي من الطرفين وقف إطلاق النار، يجري إبلاغنا بذلك، وندخل بطريقة أو بأخرى في حوار مع الأطراف، وهذا بالضبط ما حدث".واختتم بلينكن بقوله: "نريد أن تعمل الآلية التي وضعناها مع فرنسا لضمان مراقبة وتطبيق وقف إطلاق النار بشكل فعال، ونريد أن نضمن استمرارها في العمل".