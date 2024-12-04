شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة إبراهيم صلاح من تدريب بلدية المحلة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم إبراهيم صلاح المدير الفنى لبلدية المحلة باستقالته من تدريب الفريق بعد التعادل أول أمس أمام المنصورة سلبيا فى الجولة العاشرة من دورى المحترفين.

ووافق مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى الشامى على استقالة إبراهيم صلاح وجهازه المعاون بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها أبناء المحلة وكان أخرها التعادل سلبيا أمام المنصورة في الجولة العاشرة من دورى المحترفين.

ويبحث مسئولو بلدية المحلة حاليا عن مدير فنى كفء لقيادة صفوف الفريق خلفا لإبراهيم صلاح من أجل انتشال الفريق من عثرته والبعد عن منطقة الخطر خاصة وأن النتائج تهدد مستقبل أبناء الشامى في دورى المحترفين.