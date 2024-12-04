شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الثقافة الرياضية العربى يعلن عن جوائز 2024.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العربي للثقافة الرياضية عن الأسماء التي فازت بجائزة الثقافة الرياضية العربية لعام 2024. وتضم قائمة المكرمين عددًا من الشخصيات على المستوى الإدارى والرياضى والإعلامى، بالإضافة إلى الاتحادات.

وأُقيم المؤتمر في القاهرة مساء اليوم، حيث حضره الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، وعدد من أعضاء الاتحاد، بجانب أحمد ناصر، رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، والفنان المصري سامح الصريطي رئيس مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية. كما حضر محمد يوسف المانع رئيس مجلس أمناء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الذي أعرب عن سعادته بتواجده في مصر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي لعبته مصر في التاريخ العربي من حيث الرياضة والثقافة.

في بداية المؤتمر، ألقى محمد يوسف المانع كلمة عبر فيها عن سعادته لوجوده في مصر، وقال: "إن مصر لها دور كبير في التاريخ العربي من حيث الرياضة والثقافة، وأنا سعيد بتواجدي في مصر أكثر من سعادتي بحصولي على جائزة شخصية الثقافة الرياضية العربية". وأشاد المانع بالدكتور أشرف صبحي، مقدمًا له شكره على تواجده في المؤتمر الصحفي ومشاركته في الحفل. كما قام المانع بتقديم درع تذكاري للدكتور أشرف صبحي وأشرف محمود وعدد من مسئولي الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.

من جانبه، رحب الدكتور أشرف صبحي بالضيوف وبمحمد يوسف المانع، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط المسئولين القطريين والمصريين، وقدم الشكر أيضًا للمانع على جهوده في حل مشكلة رفع الأثقال المصرية في الاتحاد الدولي، مما ساهم في عودة مصر للمشاركة في المنافسات وحصول لاعبة رفع الأثقال رحاب رضوان على ذهبية باريس 2024.

تم منح جائزة "شخصية الثقافة الرياضية العربية 2024" لمحمد بن يوسف المانع، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية، ورئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي لرفع الأثقال، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال. يعتبر المانع من الشخصيات البارزة في نشر الثقافة الرياضية في الوطن العربي.

كما تم تكريم عدد من الشخصيات من بينهم فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، وساري حمدان، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، والدكتور أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة السابق في مصر، والقطري ثاني عبد الرحمن الكواري، رئيس الاتحاد القطري لألعاب القوى (2017-2021)، والقطري حمد بن لحدان المهندي، عضو مجلس إدارة نادي الدوحة للجولف، وحصل العداء الأولمبي القطري معتز برشم على جائزة "الرياضي المثالي" لعام 2024.

وأفضل اتحاد رياضي عربي فاز الاتحاد القطري لكرة القدم بجائزة "أفضل اتحاد رياضي عربي لعام 2024" تقديرًا لإجادته في تنظيم كأس آسيا 2023 وبطولة العالم للقارات للأندية.

ومن جانب الإعلاميين الدكتور رضا النجار، المشرف على أكاديمية التدريب الإعلامي لاتحاد إذاعات الدول العربية، وعلي رياح مراسل قنوات "beIN SPORTS" بالعراق، والإعلامي اليمني عبد الله الحرازي مدير الرياضة بجريدة "المدينة" السعودية وإذاعة "الرياض" والقطري عبد الله المري. كما تم تكريم العديد من الرياضيين المتميزين في مجالات مختلفة، مثل العداءة التونسية حبيبة لغريبي.

في جائزة الثقافة الرياضية العربية للمسئولية الاجتماعية، تم تكريم مركز "زها الثقافي" بالأردن، وجمعية مراكز الأحياء بمنطقة المدينة المنورة في السعودية.

وفي جائزة الثقافة الرياضية العربية للمبادرات، تم تكريم مبادرة "كرتنا ثقافتنا" ومؤسسها جاسم الياقوت، ومبادرة "انهض وحلق" لمؤسسها معتصم صالح الغويري.

تم تكريم عدد من الأبطال الشباب الذين برزوا في مجالات الرياضة المختلفة، مثل الفلسطينية مريم أمين بشارات، صاحبة ذهبية بطولة العالم للكاراتيه، والسعودية دينا أبو طالب بطلة التايكوندو، والمصرية سارة عمرة حسني لاعبة سلاح الشيش، والسباح السعودي زيد السراج.

الجوائز للهيئات الرياضية البارالمبية

وفي جائزة الثقافة الرياضية العربية لأفضل هيئة رياضية بارالمبية، تم تكريم اللجنة البارالمبية الجزائرية، والاتحاد المصري للخماسي الحديث، واللجنة الأولمبية البحرينية.

سفراء الثقافة الرياضية العربية

تم تكريم بعض الشخصيات الرياضية التي كان لها تأثير كبير على المستوى العربي والدولي، مثل هداية ملاك، لاعبة التايكوندو الأولمبية المصرية، والرامي الكويتي فهد الديحاني، والفارس السعودي رمزي الدهامي، والعداء المغربي هشام الكروج.

في جائزة الثقافة الرياضية العربية لإنجاز العام، تم تكريم الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، والمصري أحمد الحندي، والمصرية رحاب رضوان لاعبة رفع الأثقال، والجزائري عثمان إسكندر اللاعب البارالمبي في ألعاب القوى.



اتحاد الثقافة الرياضية العربي يعلن عن جوائز 2024 (1)



اتحاد الثقافة الرياضية العربي يعلن عن جوائز 2024 (2)



اتحاد الثقافة الرياضية العربي يعلن عن جوائز 2024 (3)



اتحاد الثقافة الرياضية العربي يعلن عن جوائز 2024 (4)