شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يستمر فى قيادة هجوم الأهلى بمباراة أورلاندو بيراتس بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي على استمرار محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق في قيادة خط هجوم المارد الأحمر في مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك كهربا أساسياً فى مباراة الأهلى واستاد أبيدجان الإيفواري بدوري أبطال أفريقيا، ونجح فى تسجيل هدفين ليقود المارد الأحمر للفوز برباعية مقابل هدفين، كما شارك أساسياً في مباراة البنك الأهلى الأخيرة بالدوري التي انتهت بالتعادل السلبى.

ويرغب كولر فى منح وسام أبو على مهاجم الأهلى فرصة استعادة الفورمة الفنية والبدنية بشكل كامل بعد تعرضه للإصابة في مشط القدم، حيث يرفض فكرة التعجل بالدفع بالمهاجم الفلطسينى واستمرار كهربا في قيادة خط الهجوم.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري الأبطال تشغل اهتمام جماهير القلعة الحمراء، حيث ينتظر المارد الأحمر مواجهة قوية في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين.

ويلعب الأهلي مع أورلاندو بيراتس في الثالثة من عصر يوم 7 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة في جنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على استاد أبيدجان الإيفواري بالقاهرة 4-2 في الجولة الأولى الثلاثاء الماضي، كما فاز أورلاندو بيراتس على شباب بلوزداد 2-1 في الجزائر ضمن الجولة ذاتها.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الأولى من دور المجموعات على استاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.