تخصيص إدارة المختبرات البلدية في 5 أمانات

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها، اليوم، أن أعمال إدارة المختبرات البلدية المستهدفة للتخصيص تضم ثلاثة أنواع من المختبرات؛ تشمل مختبرات سلامة الغذاء ومختبرات جودة المواد ومختبرات الإصحاح البيئي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز السلامة العامة من خلال رفع جودة وكفاءة المختبرات البلدية، وتوفير اختبارات كافية ودقيقة للأغذية والمياه ومواد البناء.
وأشارت إلى أن نطاق المشروع سيتضمن تجهيز المختبرات بالمواد والمعدات الجديدة اللازمة، وتشغيل وصيانة المختبرات طوال فترة العقد، إضافة إلى تلبية طلب الأمانة لاحتياجاتها في تحليل العينات ونقل المختبرات مرة أخرى إلى الأمانات في نهاية العقد. ودعت وزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني للتخصيص جميع الشركات والمطورين المهتمين بالتقدم لإبداء رغبتهم إلكترونيًا قبل تاريخ 15 ديسمبر 2024، وذلك عبر البريد الإلكتروني PPPMOMAH.GOV.SA.
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