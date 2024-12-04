تخصيص إدارة المختبرات البلدية في 5 أمانات

أعلنت وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع تخصيص إدارة المختبرات البلدية في خمس أمانات، وهي (أمانة منطقة الجوف، وأمانة المنطقة الشرقية، وأمانة منطقة الحدود الشمالية، وأمانة منطقة القصيم، وأمانة محافظة جدة)، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في رفع كفاءة خدمات المختبرات البلدية بالمملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها، اليوم، أن أعمال إدارة المختبرات البلدية المستهدفة للتخصيص تضم ثلاثة أنواع من المختبرات؛ تشمل مختبرات سلامة الغذاء ومختبرات جودة المواد ومختبرات الإصحاح البيئي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز السلامة العامة من خلال رفع جودة وكفاءة المختبرات البلدية، وتوفير اختبارات كافية ودقيقة للأغذية والمياه ومواد البناء.

وأشارت إلى أن نطاق المشروع سيتضمن تجهيز المختبرات بالمواد والمعدات الجديدة اللازمة، وتشغيل وصيانة المختبرات طوال فترة العقد، إضافة إلى تلبية طلب الأمانة لاحتياجاتها في تحليل العينات ونقل المختبرات مرة أخرى إلى الأمانات في نهاية العقد. ودعت وزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني للتخصيص جميع الشركات والمطورين المهتمين بالتقدم لإبداء رغبتهم إلكترونيًا قبل تاريخ 15 ديسمبر 2024، وذلك عبر البريد الإلكتروني PPPMOMAH.GOV.SA.