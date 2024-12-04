ترامب يعين بوهلر مبعوثاً خاصاً لشؤون الرهائن

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الأربعاء إن آدم بوهلر سيكون مبعوثه الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن.

وبوهلر هو الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية.