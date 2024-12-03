شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 2-12-2024 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات اليوم الاثنين في بطولة الدوري المصري، تسجيل 8 أهداف في 3 مباريات، حيث فاز الزمالك على غزل المحلة، وحقق المصري انتصارا مثيرا على بيراميدز وانتصر فاركو على بتروجت.

وبعد نتائج اليوم، يتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 برصيد 10 نقاط، ويليه الزمالك الذي تقدم للمركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وتراجع الأهلي للمركز الثالث برصيد 8 نقاط ويليه بيراميدز في المركز الرابع برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الرباعي سيراميكا وفاركو والاتحاد السكندري وطلائع الجيش على الترتيب.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الإثنين كالتالي:

المصري 1 : 0 بيراميدز



بتروجت 1 : 2 فاركو



غزل المحلة 0 : 4 الزمالك