لماذا يجب على مرضى الكبد الابتعاد عن المشروبات الغازية؟.. اعرف البدائل

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكبد أحد أهم الأعضاء في الجسم، إذ يُساهم في تنقية الدم، وهضم الدهون، وتخزين العناصر الغذائية، ومع ذلك، فإن بعض العادات الغذائية قد تؤدي إلى تفاقم مشكلات الكبد، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة، ومن بين هذه العادات تناول المشروبات الغازية نظرا لما تحتويه من سكريات ومواد كيميائية قد تزيد من الضغط على الكبد وتؤثر سلبًا على وظائفه.

لماذا يجب على مرضى الكبد الابتعاد عن المشروبات الغازية؟

وشددت وزارة الصحة، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على أهمية تجنب مرضى الكبد للمشروبات الغازية، مشيرة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات والمواد الحافظة التي قد تتسبب في تفاقم أمراض الكبد، وأوضحت أن تناول هذه المشروبات بانتظام يرتبط بارتفاع معدلات الإصابة بالكبد الدهني والتهابات الكبد المزمنة.

كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكبد؟

يؤدي تناول المشروبات الغازية إلى زيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني، إذ تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز والسكريات الصناعية، التي تتحول إلى دهون متراكمة في الكبد، تعوق عمل الكبد الطبيعي، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي، وهو أحد المراحل الأولية التي قد تتطور لاحقًا إلى التهابات أو تليف كبدي.

كما تؤدي إلى ارتفاع مستويات الالتهاب في الجسم لأن المواد المضافة في المشروبات الغازية مثل شراب الذرة عالي الفركتوز والألوان الصناعية، تحفز التهابات الكبد، ما قد يؤدي إلى تفاقم أمراض الكبد المزمنة وزيادة احتمال تليف الكبد بمرور الوقت.

وتعمل أيضا على زيادة خطر مقاومة الأنسولين، فالاستهلاك المنتظم للمشروبات الغازية يرفع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ، ما يزيد من مقاومة الأنسولين في الجسم، ومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات في عمليات التمثيل الغذائي، التي تضع مزيدًا من الضغط على الكبد وتضعف وظائفه.

وتحتوي المشروبات الغازية على الكافيين والمُحليات الصناعية التي تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، وتؤثر سلبًا على الكبد من خلال زيادة نسبة السموم التي يجب عليه معالجتها.

ما البدائل الصحية للمشروبات الغازية؟

وأشارت وزارة الصحة في تقرير سابق إلى أنه إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو ترغب في الحفاظ على صحته، هناك بعض البدائل الصحية التي يمكن تناولها بدلًا من المشروبات الغازية وهي: