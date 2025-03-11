شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى ساره لهذه الفئة من المواطنين بدء توزيع مبالغ نقدية في العاصمة صنعاء والمحافظات بإجمالي مبلغ مليار و400 مليون ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشنت الهيئة العامة لرعاية "أسر الشهداء" والمفقودين في مناطق سيطرة الحوثي اليوم الاثنين صرف الكسوة العيدية النقدية لأبناء قتلى الحوثيين في عدد من المحافظات التي تعذر فيها فتح معارض الكسوة العيدية.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن عملية الصرف تستهدف 16,005 من أبناء وبنات مايسميهم الحوثي بالشهداء في محافظات الحديدة، الضالع، المحويت، تعز، ريمة، شبوة، لحج، ومأرب، بالإضافة إلى أجزاء من محافظات البيضاء، حجة، ذمار، صعدة، وصنعاء، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 480 مليونًا و120 ألف ريال.

وأكدت الهيئة أن صرف الكسوة النقدية بدأ من اليوم الاثنين عبر الحوالات السريعة، مشيرة إلى أنها كانت قد دشنت معارض الكسوة العيدية العينية في أمانة العاصمة ومحافظة عمران وأجزاء من محافظات حجة، ذمار، صعدة، صنعاء، الجوف، والبيضاء.

ووفقًا للبيان، فإن إجمالي تكلفة مشروع الكسوة العيدية بنوعيها العينية والنقدية لجميع أبناء الشهداء والمفقودين تحت سن 19 عامًا يُقدر بمبلغ مليار و400 مليون ريال.

يُذكر أن مشروع الكسوة العيدية يأتي ضمن المشاريع الموسمية التي تقدمها الهيئة لدعم ورعاية أسر الشهداء والمفقودين، بهدف توفير الظروف الملائمة لهم وتعزيز دور الهيئة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.