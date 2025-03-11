شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلى اليوم الثلاثاء فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الزمالك مع الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل دوري نايل، بعد فوز الفارس الأبيض الصعب على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في بطولة كأس مصر والتأهل لـ دور الـ8.

يدخل فريقا الأهلي والزمالك بدوافع مشتركة وهي حصد الثلاث نقاط، مع الأخذ في الاعتبار أن الفارس الأبيض يعاني من إرهاق بدني بعدما لعب 120 دقيقة أمام مودرن سبورت في الكأس، على عكس المارد الأحمر الذي شارك في آخر مواجهة يوم 5 مارس الجاري أمام طلائع الجيش وفاز 2-0.

ويسعى الزمالك بقوة لتقليل الفارق مع أصحاب المراكز المتقدمة بعد تأهله لمرحلة الحسم، حيث تأهل فى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وبفارق 10 نقاط كاملة مع المتصدر بيراميدز، و7 نقاط مع الأهلي الوصيف.

واهتم الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الأهلى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه.

وتعد مباراة مودرن سبورت هى المواجهة السادسة فى القيادة الفنية للبرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، الأهلى، وزد إف سى ، وإنبى بدوري نايل ومباراة مودرن سبورت بكأس مصر.

موعد مباراة الزمالك أمام الأهلى فى دوري نايل

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى بدوري نايل

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والأهلى فى دوري نايل، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.