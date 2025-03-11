شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وفقد المؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 70ر 645 نقطة، أو ما يعادل 74ر1%، ليصل إلى 57ر36382 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 93ر53 نقطة، أو 0ر2%، ليصل إلى 83ر2646 نقطة.