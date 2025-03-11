شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن اسماء ضحايا الحريق الضخم في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع حريق في مجمع هايبر البيت اليمني ، بمنطقة الحتاريش في العاصمة *صنعاء مما أدى إلى سقوط عدد من الوفيات والإصابات، وسط جهود مكثفة من فرق الدفاع المدني للسيطرة على النيران.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الحريق شب بشكل مفاجئ داخل المبنى، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسبابه.

وقد هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث يجري إجلاء المتضررين ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة. والمتوفون هم: - يحيى عبدالله زنيم - ومحمد محمد عبد الرب

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن اسماء ضحايا الحريق الضخم في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.