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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية والشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.
في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والقصيم.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
تستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى 9 صباحًا في أماكن أخرى.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدام مستوى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيف
وتشهد حفر الباطن أمطارًا غزيرة، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتستمر الأمطار المتوسطة حتى الساعة 9 صباحًا على الخفجي والنعيرية وقرية العليا والعبيلة.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والقصيم.
البحر الأحمرالرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
الخليج العربيالرياح السطحية: شمالية غربية إلي شمالية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
ضباب متباين الشدةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 10 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.
تستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى 9 صباحًا في أماكن أخرى.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدام مستوى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيف
أمطار على المنطقة الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.
وتشهد حفر الباطن أمطارًا غزيرة، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتستمر الأمطار المتوسطة حتى الساعة 9 صباحًا على الخفجي والنعيرية وقرية العليا والعبيلة.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.