شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

.

.

البحر الأحمر

الخليج العربي

ضباب متباين الشدة

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

ضباب

الصباح الباكر

.

.

أمطار على المنطقة الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار متوسطة إلى غزيرة

الصباح الباكر

.

.

.

.

.

الدمام - شريف احمد - يتوقعفي تقريره عناليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية والشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجرانفي حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والقصيمالرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: شمالية غربية إلي شمالية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.نبهفي تقريره عنمنمتباين الشدة على أجزاء من 10 مناطق خلال ساعاتاليوم الثلاثاءتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى 9 صباحًا في أماكن أخرىوتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدام مستوى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيفنبهفي تقريره عنمنعلى المنطقة الشرقية خلال ساعاتاليوم الثلاثاءوتشهد حفر الباطن أمطارًا غزيرة، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 صباحًاوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةوتستمر الأمطار المتوسطة حتى الساعة 9 صباحًا على الخفجي والنعيرية وقرية العليا والعبيلةويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية