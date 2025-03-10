شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 130 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق المستطيل الأخضر داخل مصر والعالم العربي موعد مباراة الأهلي والزمالك في مباراة الجولة الأولى من الدور الثاني الحاسم لبطولة الدوري بالموسم الجاري، حيث تحمل تلك المباراة رقم القمة 130 بين الكبيرين.

موعد مباراة الأهلى والزمالك في الدورى

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الأهلى في جدول ترتيب الدوري

يحتل النادي الأهلي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعد انتهاء الدور الأول من عمر المسابقة، وذلك برصيد 39 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 42 نقطة، وكان الأهلي خاض 17 مباراة، فاز خلالهم في 11 لقاء وتعادل في 6 مواجهات ولم يتلق المارد الأحمر أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

ترتيب الزمالك في الدوري

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد خوض 17 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 آخرين.

نتيجة مباراة الدور الأول بين الأهلي والزمالك

كانت مباراة القمة 129، التي جمعت الفريقين في الدور الأول من عمر مسابقة دوري الموسم الجاري، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم المغربي أشرف بن شرقي للأهلي أولاً، ثم تعادل المغربي محمود بنتايج للزمالك قبل نهاية اللقاء.

تشكيل الأهلي ضد الزمالك

من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري كالآتي طبقًا لرؤية السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء.

حراسة المرمى محمد الشناوي

خط الدفاع محمد هاني- أشرف داري- مصطفى العش- كريم الدبيس

خط الوسط مروان عطية- أحمد رضا- إمام عاشور

خط الهجوم وسام أبوعلي- حسين الشحات- أشرف بن شرقي

تشكيل الزمالك ضد الأهلي

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الزمالك ضد الأهلي كالتالي وفقًا لأفكار البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفارس الأبيض.

الحارس الأساسي محمد صبحي

الدفاع صلاح الدين مصدق- محمود حمدي الونش- حسام عبدالمجيد- محمود بنتايج

وسط الميدان عمر جابر- نبيل عماد دونجا- عبدالله السعيد- ناصر ماهر

الهجوم سيف الجزيري- أحمد سيد زيزو