شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:زعيم الحوثـ.يين يعلن رسمياً عن موعد البدء بالعمليات العسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏‎اوضح زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك عن تمسكه بموقفه بشأن المهلة المحددة لإسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة واكد عبد الملك الحوثي عن البدء في الإجراءات العسكرية فور انتهاء المهلة المحددة لإسرائيل



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:زعيم الحوثـ.يين يعلن رسمياً عن موعد البدء بالعمليات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.