شكرا لقرائتكم خبر عن "موسم الرياض" يحصد جائزة التميز الإعلامي في مسار الترفيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، "موسم الرياض" لفوزه بجائزة التميز الإعلامي في مسار الترفيه، وذلك خلال حفل أقيم مساء الاثنين، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة "بوليفارد سيتي".

وتسلم الجائزة نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في الهيئة العامة للترفيه (GEA) أحمد عرفة، تقديرًا للجهود الإعلامية المتميزة التي بذلها الموسم في إبراز فعالياته وتعزيز حضوره على المستويين المحلي والدولي.

20 مليون زائر

ويُعد موسم الرياض من أبرز الفعاليات الترفيهية في المنطقة، حيث سجل في نسخته الحالية أكثر من 20 مليون زائر من داخل المملكة وخارجها، ما يعكس نجاحه الكبير في استقطاب الجماهير وتقديم تجربة ترفيهية بمعايير عالمية.



الاحتفاء بالأعمال الإعلامية الإبداعية

وأسهم الموسم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة ترفيهية رائدة على مستوى المنطقة والعالم، من خلال استضافة كبرى الفعاليات والعروض المميزة التي جذبت مختلف شرائح المجتمع.

يذكر أن جائزة التميز الإعلامي هي جائزة سنوية أطلقتها وزارة الإعلام للاحتفاء بالأعمال الإعلامية الإبداعية في مختلف المناسبات الوطنية والمجالات الإعلامية.

وتهدف الجائزة إلى تكريم المؤسسات والشخصيات التي أسهمت في تطوير المشهد الإعلامي ورفع جودة المحتوى، بما يعزز التنافس الإيجابي في القطاع.