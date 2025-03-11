شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الزمالك باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ موقف الأهلى والزمالك فى جدول الدوري

يحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مواجهات ولم يهزم وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 9 ، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 16.

2_نتيجة آخر ظهور للأهلى والزمالك فى الدوري

فاز الأهلى على الطلائع بهدفين دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما فاز الزمالك على إنبى بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

3_الأهلى يتفوق على الزمالك فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.65 مليون يورو.

4_أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 153 مباراة، فاز فى 106 لقاءات وتعادل فى 30 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 302 هدف وتلقت شباكهم 118 هدفا، وخرج بشباك نظيفة فى 85 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

5_ أرقام بيسيرو مع الزمالك

مباراة الأهلى هى المواجهة السادسة فى القيادة الفنية للبرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلى، وزد إف سى، وإنبى بالدوري ومودرن سبورت بكأس مصر.

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك فى 5 مباريات، حقق فى ثلاث منها التعادل بنفس النتيجة 1-1 ، قبل أن يفوز على إنبى بثلاثة أهداف دون رد بالدوري، ثم على مودرن سبورت 2-1 بكأس مصر، لتسكن شباكه أربعة أهداف ويسجل 8 أهداف.