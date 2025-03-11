زيلينسكي يشيد بدور المملكة المحوري في الشرق الأوسط والعالم

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دعم المملكة لجهود السلام

الدمام - شريف احمد - ثمن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي جهود المملكة ودورها المحوري في الشرق الأوسط والعالم، ووصف لقاءه مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بأنه كان لقاء متميزًا.وقال زيلينسكي حسبما نقلت قناة العربية عبر حسابها على منصة إكس: أثمن دور المملكة في تعزيز السلام ولرؤيتها الحكيمة للوضع الدولي، وناقشت مع ولي العهد خطوات إنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم.وتابع: الوفد الأوكراني سيبقى في جدة للعمل مع الوفد الأمريكي اليوم الثلاثاء، ونأمل تحقيق نتائج عملية.

ورحب ولي العهد بالرئيس الأوكراني في المملكة، فيما أعرب فخامته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه سمو ولي العهد.

وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية.



وأكد ولي العهد حرص المملكة ودعمها للمساعي والجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة، والوصول إلى السلام.

فيما أعرب الرئيس الأوكراني عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها المملكة، منوهًا بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.