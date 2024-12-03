شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 2-12-2024 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم الإثنين 3 مواجهات مثيرة في بطولة الدوري المصري، حيث فاز الزمالك على غزل المحلة، وحقق المصري انتصارا مثيرا على بيراميدز، وانتصر فاركو على بتروجت.

وبعد نتائج اليوم، يتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 برصيد 10 نقاط، ويليه الزمالك الذي تقدم للمركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وتراجع الأهلي للمركز الثالث برصيد 8 نقاط، ويليه بيراميدز في المركز الرابع برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الرباعي سيراميكا وفاركو والاتحاد السكندري وطلائع الجيش على الترتيب.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الاثنين كالتالي:

المصري 1 : 0 بيراميدز

بتروجت 1 : 2 فاركو

غزل المحلة 0 : 4 الزمالك