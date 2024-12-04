شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على عودة تاو وكوكا لدكة البدلاء فى مباراة الأهلى وأورلاندو والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي على عودة الثنائى أحمد نبيل كوكا وبيرسى تاو لاعبا الفريق لمقاعد البدلاء في مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك الثنائى بالتشكيل الأساسى في مباراة الأهلى الأخيرة أمام البنك الأهلى، التي انتهت بالتعادل السلبى في الدوري المصري، ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني بين كافة عناصر الفريق، ولكنهما لم يظهرا بشكل متميز طوال المباراة.

موعد مباراة الأهلي واورلاندو بدوري الأبطال تشغل اهتمام جماهير القلعة الحمراء، حيث ينتظر المارد الأحمر مواجهة قوية في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين.

ويلعب الأهلي مع أورلاندو بيراتس في الثالثة من عصر يوم 7 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة في جنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على استاد أبيدجان الإيفواري بالقاهرة 4-2 في الجولة الأولى الثلاثاء الماضي، كما فاز أورلاندو بيراتس على شباب بلوزداد 2-1 في الجزائر ضمن الجولة ذاتها.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32، ثم حقق الفوز فى الجولة الأولى من دور المجموعات على استاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.