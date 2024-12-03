شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل إلى الدور الثانى ببطولة موندو المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية ميار شريف المصنفة رقم 68 عالميا، إلى الدور الثاني "16" ببطولة موندو المفتوحة للتنس، ذات 125 نقطة، وجاء ذلك عقب فوزها على الإسبانية جيومار ماريستاني، المصنفة رقم 179 عالميا، بمجموعتين نظيفتين.

وشهد تصنيف محترفات التنس تقدم بطلة التنس المصرية ميار شريف 24 مركزًا دفعة واحدة لتحتل المركز الـ 68 عالميًا، وجاء ذلك بعد تتويج ميار شريف، بلقب بطولة "بوينس آيرس" للتنس، وذلك بعد فازت على البولندية كاتارزينا كاو بنتيجة 2-1.

واستطاعت شريف الفوز على كاتارزينا كاو بنتيجة 2-1 وجاءت النتائج كالآتي: 6-3، 4-6، 6-4 حيث استمرت المباراة لمدة ساعتين و27 دقيقة، والتي فاز فيها ميار شريف.

ونجحت البطلة المصرية في تخطي الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش في دور الـ 16 بنتيجة 2-0، وثم فاز على الأرجنتينية جاسمين أورتينزي بنتيجة 2-1. وفي نصف النهائي فازت شريف على اللاعبة البلجيكية سارة بيجليك، ثم فازت على كاو في النهائي.