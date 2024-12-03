شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يكلف معاونيه فى منتخب الشباب بمتابعة جميع مباريات دوري 2005 والان مع تفاصيل الخبر

كلف البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، جهازه المعاون، بمتابعة جميع مباريات دوري 2005، في الفترة المقبلة، لحين معرفة موعد ومكان بطولة أمم أفريقيا المقبلة، ووضع الجدول المناسب لإعداد شباب الفراعنة.

وطالب المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بمعسكر لشباب الفراعنة فى يناير المقبل، لتجهيز المنتخب لبطولة أمم أفريقيا للشباب، لكن هذا المعسكر غير مؤكد بسبب غموض موقف البطولة القارية للشباب في العام المقبل.



وتأهل منتخب مصر للشباب لنهائيات أمم أفريقيا تحت 20 سنة وفى رصيده 7 نقاط، جمعها من التعادل مع الجزائر والفوز على ليبيا وتونس، بينما توقف رصيد منتخب تونس بـ6 نقاط جمعها من الفوز على الجزائر وليبيا، والخسارة من المغرب ومصر.



وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس اتحاد الكرة صرف مكافآت فورية للاعبي منتخب الشباب لكرة القدم بعد الملحمة الكروية التى ظهر فيها الفراعنة بروح قتالية عالية وأسقطوا تونس بهدف رغم طرد لاعب من مصر في الشوط الأول.