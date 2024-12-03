شكرا لقرائتكم خبر عن مهند مجدى رئيسا لبعثة فريق طائرة الأهلي فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي الدكتور مهند مجدى عضو المجلس برئاسة بعثة فريق رجال الكرة الطائرة الذي يشارك في بطولة العالم للأندية بالبرازيل.

تُقام البطولة في مدينة أوبرلانديا، ويشارك الأهلي بطل إفريقيا في المجموعة الأولى التي تضم معه كلًّا من: برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرجان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي، بينما تضم المجموعة الثانية ترينتينو الإيطالي وسادا كروزيرو البرازيلي وسوسيداد فولي الأرجنتيني وشباب يازاد الإيراني.

وحرص عبد اللطيف عثمان، مدير الفريق الأول للكرة الطائرة، وأسامة طعيمة إخصائي التأهيل ومسئول التغذية، على الاجتماع بمسئولي المطعم الخاص بفندق الإقامة في مدينة أوبرلانديا البرازيلية، للاتفاق على إعداد وتجهيز وجبات خاصة للفريق خلال فترة التواجد في البرازيل بما يتناسب مع البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين.

وقال إخصائي التغذية بالفريق إن البرنامج يتضمن إمداد اللاعبين بالفيتامينات والمعادن والعناصر الطبيعية، وفقًا للقياسات الخاصة بكل لاعب، بما يساعد على زيادة قدرة التحمل، مع تقليل فرص التعرض للإصابات العضلية.

وتضم قائمة «رجال طائرة الأهلي» المشاركة في بطولة العالم للأندية 15 لاعبًا وهم: عبد الله عبد السلام، وعبد الحليم عبو، وأحمد صلاح، وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عسران، وعبد الرحمن الحسيني، وحسام يوسف، ومحمد رمضان، وسيف عابد، ومحمد عثمان، ومصطفى جابر، وخالد عادل، وإسلام عبد السميع، وزياد أسامة، ويوندر جارسيا.

فيما يضم الجهاز الفني والإداري والطبي المسافر مع البعثة كلًّا من: عبد اللطيف عثمان مدير الفريق، وفرناندو مونزو مديرًا فنيًّا، ومحمد السيد مدربًا عامًّا، ومحمد الحسيني مدربًا، وأحمد محمد أسامة إداريًّا، وإيهاب فخر الدين طبيبًا، وإسلام محمدي للعلاج الطبيعي، وأسامة طعيمة إخصائي التأهيل ومسؤول التغذية، وأحمد محمد رضا، وروسبير جونزاليس محللي أداء، وشريف محمد صلاح مدرب لياقة، ومحمد شهير الدين مدلكًا.