شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة نجوم الكرة الليبية لمقر الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة زيارة وفد من نجوم الكرة الليبية السابقين، في إطار زيارتهم للقاهرة. وكان في استقبال الوفد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وخالد مرسي مدير المقر، واللواء أحمد بكر المشرف على فريق اللاعبين القدامى.

وضم الوفد الليبي كلًّا من الشريف بلقاسم، وعبد السلام علاق، ومراد عاشور، وخالد زكرى، ومراد الصيد، وعادل الأسطى، والعارف القديري، وإسماعيل بوحميرة، وعبد الحكيم وحيدة، ومصطفى امسيك.

وحرص الدكتور سعد شلبي على الترحيب بالوفد، مؤكدًا اعتزاز النادي بالعلاقات الوطيدة مع الأشقاء في ليبيا والتعاون المستمر بين الجانبين، وحرص على إهدائهم درع النادي، فيما قدم قدامى اللاعبين الليبيين درعًا خاصًّا للأهلي.

والتقط نجوم الكرة الليبية السابقون العديد من الصور التذكارية بمقر النادي، قبل أن يخوضوا مباراة ودية بمشاركة العديد من نجوم الأهلي السابقين.