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الزمالك يهزم المقاولون 3 - 1 فى دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 10:03 م

فاز رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3-1 على صعيد الجولة التاسعة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025 .

فيما تأجل لقاء الأهلى مع  مركز شباب درنكة  بسبب سفر بعثة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى البرازيل، للمشاركة فى بطولة العالم للأندية التى تُقام فى الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجارى.

استطاع  فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك تحقيق الفوز على نظيره اتحاد الشرطة بنتيجة 3-0 على صعيد الجولة الثامنة  الماضية بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024 - 2025.


ونجح الزمالك فى أولى مواجهاته فى تحقيق الفوز على بتروجت 3-2  قبل الفوز على هليوبوليس واتحاد الشرطة والمقاولون والشمس على التوالى ثم بتروجت وهليوبوليس 3-0 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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