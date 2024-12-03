شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم المقاولون 3 - 1 فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3-1 على صعيد الجولة التاسعة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025 .

فيما تأجل لقاء الأهلى مع مركز شباب درنكة بسبب سفر بعثة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى البرازيل، للمشاركة فى بطولة العالم للأندية التى تُقام فى الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجارى.

استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك تحقيق الفوز على نظيره اتحاد الشرطة بنتيجة 3-0 على صعيد الجولة الثامنة الماضية بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024 - 2025.



ونجح الزمالك فى أولى مواجهاته فى تحقيق الفوز على بتروجت 3-2 قبل الفوز على هليوبوليس واتحاد الشرطة والمقاولون والشمس على التوالى ثم بتروجت وهليوبوليس 3-0 .