هل تسقط حماة في يد المعارضة ويتعمق الضغط على الأسد؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تتقدم المعارضة السورية بصورة ملحوظة بالقرب من مدينة حماة مما يزيد الضغط على الرئيس بشار الأسد وحلفائه، وقالت المعارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي المعارضة سيطروا على قرى من بينها معر شحور الواقعة على بعد أميال قليلة شمال المدينة.

كما اقتربوا الثلاثاء من مدينة حماة الرئيسية بعد أن هزت سيطرتهم المفاجئة على حلب الأسبوع الماضي الرئيس بشار الأسد، فيما أشارت وسائل الإعلام الرسمية السورية إلى أن التعزيزات وصلت إلى المنطقة.

ومن شأن الهجوم على حماة أن يزيد الضغط على الأسد الذي سارع حلفاؤه الروس والإيرانيون لدعمه في مواجهة انتفاضة مسلحة تتجدد. وظلت المدينة في أيدي الحكومة منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011.

طهران تفكر في إرسال قوات إلى سوريا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله في مقابلة باللغة العربية إن طهران ستفكر في إرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت دمشق ذلك، وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء "العدوان الإرهابي" في سوريا.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي شياع السوداني إن بغداد لن تكون "مجرد متفرج" في سوريا وألقى باللوم في تقدم مقاتلي المعارضة على الضربات العسكرية الإسرائيلية على الحكومة السورية.

الأكراد يغيرون معادلات الصراع

وقال الجانبان إن مما أدى إلى تفاقم مشاكل الأسد أن مقاتلين من تحالف يقوده الأكراد وتدعمه الولايات المتحدة اشتبكوا مع القوات الحكومية في شمال شرق البلاد، مما فتح جبهة جديدة على طول طريق إمداد حيوي.

وكان استيلاء المتمردين الأسبوع الماضي على حلب - أكبر مدينة سورية قبل الحرب - بمثابة أكبر هجوم منذ سنوات.

وتجمدت الخطوط الأمامية للصراع منذ عام 2020 بعد أن استعاد الأسد معظم أنحاء البلاد من مقاتلي المعارضة بفضل مساعدة القوة الجوية الروسية والمساعدة العسكرية من إيران وشبكتها من جماعات الفصائل الشيعية الإقليمية.

ومع ذلك، تركز روسيا الآن على الحرب في أوكرانيا، في حين دمرت الضربات الإسرائيلية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية قيادة حزب الله، أقوى قوة مدعومة من إيران تقاتل في سوريا.

ميليشيات عراقية تدخل سوريا

وقالت مصادر عراقية وسورية إن المئات من مقاتلي الميليشيات العراقية المدعومة من إيران دخلوا سوريا يوم الاثنين لدعم قوات الحكومة السورية، لكن حزب الله لا يخطط لإرسال قوات الآن.

وقال مصدر من المعارضة إن مقاتلين من فصائل مدعومة من إيران كانوا من بين القوات التي يقاتلونها خارج حماة.

وقال الجانبان إن الطائرات الحربية الروسية والسورية كثفت ضرباتها الجوية ضد المتمردين في الأيام الأخيرة. أبلغ عمال الإنقاذ عن ضربات مميتة على المستشفيات في حلب وإدلب.

ويهدد أي تصعيد مستمر في سوريا بالمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة متوترة بالفعل بسبب الحروب في غزة ولبنان، حيث دخلت الهدنة بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة الأسبوع الماضي حيز التنفيذ.

وقد أدى تراجع قوات الأسد خلال الأيام القليلة الماضية إلى التنافس من أجل السيطرة بين الجماعات الأخرى التي تسيطر على جيوب في الشمال الغربي والشمال والشرق.

حماية 7 قرى في دير الزور

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، وهي فصيل يسيطر على الأراضي في شرق سوريا بدعم أميركي، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، إن مجلس دير الزور العسكري "أصبح مسؤولاً عن حماية" سبع قرى كان يسيطر عليها الجيش السوري في السابق.

ويتألف مجلس دير الزور العسكري من مقاتلين عرب محليين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف تقوده بشكل أساسي وحدات حماية الشعب الكردية.

كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن الجيش والقوات المتحالفة معه صدت هجوم قوات سوريا الديمقراطية على القرى، وهي الوجود الوحيد للحكومة السورية على طول الضفة الشرقية لنهر الفرات، وهي منطقة تسيطر على معظمها قوات سوريا الديمقراطية.

وقال ضابط عسكري سوري إن تقدم قوات سوريا الديمقراطية يهدف إلى استغلال ضعف القوات الحكومية بعد تقدم مقاتلي المعارضة، مضيفا أن الجيش وفصائل مسلحة متحالفة معه تدعمها إيران ترسل تعزيزات.

وقال مصدر أمني في شرق سوريا ومصدر بالجيش السوري إن الضربات الجوية استهدفت أيضا فصائل مسلحة مدعومة من إيران تدعم قوات الحكومة السورية في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

أين الجيش الأميركي؟

وقال مسؤول أمريكي إن الجيش الأمريكي، الذي لديه عدد صغير من القوات المتمركزة في حقل للغاز بالمنطقة، نفذ ضربة واحدة على الأقل دفاعا عن النفس خلال الليل، مضيفا أن الضربة لا علاقة لها بالتقدم المستمر للمتمردين.

ساحة المعركة مزدحمة

إن ساحة المعركة مزدحمة في شمال سوريا، حيث تشارك الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا في القتال المتجدد، مما يسلط الضوء على السياسة العالمية الفوضوية التي تلعبها.

وقالت إيران يوم الاثنين إنه سيكون هناك اجتماع لوزراء الخارجية مع تركيا وروسيا في الدوحة نهاية الأسبوع المقبل كجزء من عملية دبلوماسية استخدمت في وقت سابق لتحقيق الاستقرار على الحدود.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية هي القوة البرية الرئيسية المدعومة من الغرب في شرق سوريا التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية، الذي كان يدير دويلة جهادية صغيرة هناك في الفترة من 2014 إلى 2017.

وتقول تركيا إن القوة القتالية الرئيسية لقوات سوريا الديمقراطية، وهي وحدات حماية الشعب، هي انفصاليون أكراد تعتبرهم إرهابيين، وأرسلت قوات عبر الحدود في عام 2017 لطردهم.

وأدى تقدم مقاتلي المعارضة في الأيام الأخيرة إلى طرد وحدات حماية الشعب من مناطق في حلب وبالقرب منها، بما في ذلك حي الشيخ مقصود في حلب وممر حول تل رفعت إلى الشمال.

كما أن وجود قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا على طول جزء كبير من الحدود مع العراق يعقد أيضًا خطوط الإمداد لجماعات الميليشيات الإقليمية المدعومة من إيران والتي تدعم الأسد.

وذكرت رويترز يوم الاثنين أن مئات من المقاتلين العراقيين المدعومين من إيران عبروا الحدود إلى سوريا لمساعدة القوات الحكومية.

إسرائيل أيضاً موجودة على الأرض

وتقصف إسرائيل بانتظام القوات المدعومة من إيران في سوريا. وقال حزب الله إن غارة إسرائيلية قرب دمشق يوم الثلاثاء أسفرت عن مقتل أحد كبار ضباطه الذين يتعاملون مع الجيش السوري. وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية.

بوتين وأردوغان يجريان مكالمة هاتفية

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث الوضع "المتصاعد بشكل حاد" في سوريا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وشدد بوتين في بيان على ضرورة إنهاء العدوان على الدولة السورية، بما في ذلك الاستفادة من قدرات أنقرة، وأشار الزعيمان إلى أهمية مزيد من التنسيق الوثيق بين روسيا وتركيا وإيران بشأن هذه المسألة.

وأضاف البيان أن "الرئيسين سيواصلان الاتصال ببعضهما البعض في سياق السعي إلى اتخاذ خطوات لتهدئة الأزمة".