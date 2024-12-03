شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التوترات الجيوسياسية.. ارتفاع طفيف لأسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

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خام غرب تكساس

قطاع التصنيع في الصين

الاقتصاد الأمريكي

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تعاملات يوم الاثنين، بارتفاع طفيف في ظل مؤشرات على تحسن طفيف للاقتصاد الصيني، واحتمالات اضطراب الإمدادات العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية.في الوقت نفسه، تترقب الأسواق قرار تجمع أوبك بلس لمراجعة سياسة إنتاج النفط بعد تأجيله 4 أيام ليعقد يوم الخميس المقبل بدلًا من مطلع الشهر الحالي.وسيركز المتعاملون في سوق النفط على أي إشارات من الاجتماع بشأن سياسة الإنتاج خلال الشهور المقبلة، في ظل توقعات واسعة بأن الدول الأعضاء ستقرر تأجيل تنفيذ قرارها السابق ببدء الزيادة التدريجية للإنتاج أول الشهر المقبل للمرة الثالثة على التوالي.ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بمقدار 10ر0 دولار بنسبة 15ر0% إلى 10ر68 دولار للبرميل تسليم يناير.في حين ارتفع خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى 83ر71 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية ،تسارعت وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي، بحسب أحدث بيانات مؤسسة كايشين للاستشارات والإعلام.وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 5ر51 نقطة خلال نوفمبر مقابل 3ر50 نقطة خلال أكتوبر.وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.وفي الولايات المتحدة أظهرت بيانات معهد إدارة الإمدادات الأمريكي الصادرة اليوم تباطؤًا في وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.وقال المعهد إن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع في نوفمبر الماضي إلى 4ر48 نقطة مقابل 5ر46 نقطة خلال أكتوبر.وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 5ر47 نقطة خلال الشهر الماضي.