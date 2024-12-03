شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليون هاتف فى مصر يدعم الشريحة الإلكترونية eSIM والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر بشركات المحمول أن السوق المصري يضم حوالي 70 مليون هاتف ذكي موزعة بين جميع المشغلين، وأوضحت المصادر أن من بين هذه الأجهزة، يوجد نحو 40 مليون هاتف يدعم تقنية الشريحة الإلكترونية eSIM، ما يعكس انتشار هذه التقنية الحديثة بين المستخدمين في مصر.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن شريحة eSIM تمثل تطورًا كبيرًا في السوق المصري، حيث تُغني عن استخدام الشرائح البلاستيكية التقليدية، وتسهيل تفعيل الخدمات بشكل رقمي دون الحاجة إلى شريحة فعلية، كذلك تتيح للمستخدمين مرونة في تغيير الشبكات وإدارة أكثر من رقم على نفس الجهاز بسهولة.

أوضحت المصادر أن انتشار الهواتف الداعمة لتقنية eSIM يشكل أرضية خصبة لتطوير خدمات الاتصالات في مصر، لا سيما مع التوسع في استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، كما أن التقنية تقدم مزايا إضافية، مثل دعم الأجهزة الذكية الأخرى كالساعة الذكية والسيارات المتصلة بالإنترنت.

تُمكن هذه الخدمة المستخدمين من تفعيل الأرقام بسهولة عبر مسح رموز QR دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركات، مما يوفر وقتًا وجهدًا.

تدعم الشريحة عمليات التحول الرقمي وتقلل من اعتماد السوق على إنتاج الشرائح البلاستيكية، ما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، كما تؤكد هذه التطورات أن السوق المصري يمضي بخطوات واثقة نحو مستقبل أكثر تطورًا في مجال الاتصالات.

وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بلغ إجمالي عدد اشتراكات الهاتف المحمول في البلاد حوالي 111 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2024.

يعكس هذا الرقم استمرارية النمو في قطاع الاتصالات، حيث يتمتع الهاتف المحمول بنحو 98.26% من إجمالي عدد السكان في مصر، ما يجعله الأداة الأكثر استخدامًا للاتصال والتواصل.



