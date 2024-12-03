الملك تشارلز وأمير وأميرة ويلز في استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وزوجته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - استقبل الملك تشارلز والأمير ويليام والأميرة كيت ميدلتون، صباح اليوم، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في زيارة رسمية مقرر لها أن تستمر على مدار يومين، وذلك لتوطيد العلاقات القطرية البريطانية، ولمناقشة بعض القضايا التي تخص الشرق الأوسط.

زيارة أمير وأميرة قطر لبريطانيا

رافق الأمير ويليام وكيت ميدلتون، أمير وأميرة قطر عند وصولهما إلى بريطانيا، وتحرك الأربعة سوياً إلى حديقة الخيول الملكية "هورس جاردز باريد" وسط لندن، وكانت تتواجد أعلام قطر وأعلام بريطانيا في كلّ مكان. ثم استقبلهم الملك تشارلز، فقد جاء وحده، من دون الملكة كاميلا بسبب تعافيها من آثار عدوى في الصدر أصيبت بها منذ أسابيع قليلة، ولهذا السبب، تم تجنُّب التعرُّض للبرد؛ بناءً على نصيحة الأطباء.

ووسط مراسم رسمية احتفالية، وقف الملك تشارلز وأمير وأميرة ويلز وأمير وأميرة قطر مصطفين على المنصة؛ حيث عزف السلامان الوطنيان للدولتين، وبعدها اتجهوا في موكب بالعربات والخيول لمتابعة باقي الزيارة.

ذهب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في زيارة إلى كنيسة وستمنستر مع عميد وستمنستر ديفيد هويل، ثم انتقلا بعدها بصحبة الملك تشارلز والملكة كاميلا، إلى قاعة الاحتفالات الكبري في قصر باكنغهام، في جولة لمشاهدة القطع الأثرية القطرية في معرض القصر.

ومن المقرر أن يجتمع الملك تشارلز والأمير ويليام مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في مأدبة عشاء بقصر باكنغهام، مساء اليوم.



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حضور محدود لكيت ميدلتون

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لن تحضر كيت مأدبة العشاء، واكتفت بحضور حفل الاستقبال فقط؛ نظراً لخطة عودتها التدريجية إلى مهامها الملكية، بعد تعافيها من مرض السرطان؛ لذلك نصحها الأطباء بألّا تجهد نفسها، وستحل مكانها الملكة كاميلا، 77 عاماً.

وارتدت كيت ميدلتون صباح اليوم معطفاً من تصميم ألكسندر ماكوين وقبعة، وكلاهما باللون العنابي الذي يتناسب مع لون علم قطر. كما ارتدت مجوهرات خاصة بالملكة إليزابيث الراحلة، وتحديداً أقراطها المتدلية من اللؤلؤ البحريني وعِقدها المصنوع من اللؤلؤ الياباني، والذي ارتدته أميرة ويلز أيضاً في جنازة الأمير فيليب في أبريل 2021.

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