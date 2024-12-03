شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من المتوقع.. تحسن في نشاط قطاع التصنيع الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

التصنيع في أمريكا

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إنتاج قطاع التصنيع الأمريكي

الدمام - شريف احمد - كشف معهد إدارة الإمدادات الأمريكي الصادرة، عن تباطؤ في وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.وقال المعهد إن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع في نوفمبر الماضي إلى 48.4 نقطة مقابل 46.5 نقطة خلال أكتوبر.وكان محللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 47.5 نقطة خلال الشهر الماضي، وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع.في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع. جاء الارتفاع الأكبر من المتوقع للمؤشر الرئيسي مع تحسن الطلبيات الجديدة وارتفاع مؤشرها الفرعي إلى 50.4 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 47.1 نقطة خلال الشهر السابق.كما أشار إلى ارتفاع مؤشر إنتاج قطاع التصنيع من 46.2 نقطة خلال أكتوبر إلى 46.8 نقطة خلال نوفمبر، في حين ارتفع مؤشر التوظيف إلى 48.1 نقطة مقابل 44.4 نقطة خلال الشهرين الماضيين.

أيضا تراجع في الوقت نفسه مؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي إلى 3ر50 نقطة مقابل 45.8 نقطة في الشهر السابق عليه، وهو ما يشير إلى زيادة طفيفة في أسعار المواد الخام.

ومن المقرر أن ينشر المعهد مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الولايات المتحدة للشهر الماضي يوم الأربعاء المقبل.