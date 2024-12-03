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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 6 مناطق اليوم الثلاثاء، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف أقل درجة حرارة
مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد والشفا والهدا والطائف والخرمة والموية وتربة.
المدينة المنورة: المهد ووادي الفرع.
جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وفي المرتبة الثانية، جاءت القريات مسجلة 4 درجات، ثم تبوك ورفحاء بـ 6 مئوية.
وأخيرًا جاءت كل من حائل وعرعر، وسجلت كل منهما 7 درجات مئوية.
ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف أقل درجة حرارة
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: العديد.
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المدينة المنورة: المهد ووادي الفرع.
جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
أقل درجة حرارةسجلت طريف أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الاثنين، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس في المملكة، فقد سجلت طريف 3 درجات مئوية.
وفي المرتبة الثانية، جاءت القريات مسجلة 4 درجات، ثم تبوك ورفحاء بـ 6 مئوية.
وأخيرًا جاءت كل من حائل وعرعر، وسجلت كل منهما 7 درجات مئوية.
أمطار رعديةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.