شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

ضباب

الصباح الباكر

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أماكن انتشار الضباب

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أقل درجة حرارة

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أمطار رعدية

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الدمام - شريف احمد - نبهمنخفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 6 مناطق اليوم الثلاثاء، خلال ساعات، تستمر حتى الساعة 8 صباحًاوتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف أقل درجة حرارةالمنطقة الشرقية: العديد.مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد والشفا والهدا والطائف والخرمة والموية وتربة.المدينة المنورة: المهد ووادي الفرع.جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.سجلت طريف أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الاثنين، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس في المملكة، فقد سجلت طريف 3 درجات مئويةوفي المرتبة الثانية، جاءت القريات مسجلة 4 درجات، ثم تبوك ورفحاء بـ 6 مئويةوأخيرًا جاءت كل من حائل وعرعر، وسجلت كل منهما 7 درجات مئويةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمةولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق